Gaziantep'te Yılda Sadece 3 Hafta Yapılan Sarımsak Kebabı Büyük İlgi Görüyor

Gaziantep'te Yılda Sadece 3 Hafta Yapılan Sarımsak Kebabı Büyük İlgi Görüyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde mevsiminde hasat edilen yeşil sarımsakla yapılan kebap, yılda sadece 3 hafta boyunca tüketiliyor. Sarımsak kebabı, hem lezzeti hem de doğal antibiyotik özelliği ile dikkat çekiyor. Restoranların vazgeçilmezi haline gelen bu özel kebap, bahar mevsiminde yoğun talep görüyor.

Yılda sadece 3 hafta yapılan sarımsak kebabı damak çatlatıyor

GAZİANTEP - Mevsimine göre meyve ve sebzelerle kebapların yapıldığı gastronomi şehri Gaziantep'te yılda sadece 3 hafta yapılan sarımsak kebabı büyük ilgi görüyor.

Aroması, lezzeti, diş büyüklüğü ve uzun raf ömrüyle Gaziantep'in Araban ilçesinin en önemli tarımsal ürünü olan, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescilli yeşil sarımsak hasadının başlamasıyla kentteki restoran ve lokantalarda da sarımsak kebabı dönemi başladı.

Gastronomi kentinde yemeklerin lezzetli olmasındaki en büyük etkenlerden birisi olan sarımsak için tarlalarda hasat sevinci yaşanırken, evlerde, restoran ve lokantalarda da sarımsak kebabı yapılmaya başlandı. Hasat edilen yeşil sarımsağın etle buluşturulduğu ve sarımsak kebabına dönüştürüldüğü gastronomi kenti Gaziantep'te vatandaşlar, sarımsak kebabı için dört gözle bahar mevsimini bekliyor. Vatandaşların evlerinde de yaptığı sarımsak kebabı, bahar mevsiminde en çok rağbet gören kebaplar arasında bulunuyor. Yeşil ve taze sarımsaktan yapıldığı için yılda sadece 3 hafta boyunca bulunabilen sarımsak kebabı, doğal antibiyotik özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Sarımsak kebabının doğal antibiyotik ve şifa kaynağı olduğunu belirten kebap ustası Ahmet Çadır, taze Araban sarımsağı ile yapılan kebaba vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Sarımsak kebabının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Çadır, "Sarımsak kebabı ilkbaharın 2-3 haftasında yazın gelmesinin habercisi olarak taze sarımsak çıktığında Gaziantep'e ait bir kebap türüdür. Sarımsak kebabı nezle ve gribe çok iyi gelir. Çünkü mevsim dönüşlerinde insanlar grip ve nezle olduğu için sarımsak kebabı ilkbaharda 2-3 hafta boyunca Gaziantepliler sarımsak kebabı yerler. 2-3 hafta çok kısa süre olduğu için çevre illerden misafirlerimiz sarımsak kebabı için şehrimize geliyor. Sarımsak kebabına yüksek talep var. Sarımsak, şifa deposudur, antibiyotik ve Allah'ın izniyle her derde devadır. O yüzden yoğun rağbet var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Genel
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