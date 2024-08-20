Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'un sembol yerlerinden olan Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Havadan çekilen görüntüler ise masalsı manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da dolunayın çıkması ile fotoğrafçılar doğru konumu programlar ile hesaplayarak dolunay ile birlikte şehrin önemli yapılarını görüntülemeye çalışıyorlar. Fotoğraf sanatçısı Necat Kalkan Balat Sahili'nde Galata Kulesi ile birlikte dolunayın en net görüntüsünü yakaladı. Saatler öncesinden uygun konuma gelerek dolunayın doğuşunu zaman atlatmalı çekim tekniği ile görüntüledi. Onlarca fotoğrafın birleşmesi ile oluşan videoda ise dolunayın büyüklüğü gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde ise Galata Kulesi ile birlikte dolunay görenleri kendine hayran bıraktı. Kulenin külahı üzerinde havadan çekilen görüntülere yansıyan o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.