Fosseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı
Nevşehir'in Kavak kasabasında, fosseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu için sahibine teslim edildi.
Fosseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay merkez ilçeye bağlı Kavak kasabasında yaşandı. Boş arazide otlayan inek, arazide bulunan fosseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler fosseptik çukuruna düşen ineğe halat bağlayarak, iş makinası ile düştüğü yerden çıkarttı.
Sağlık durumu iyi olan inek daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel