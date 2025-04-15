Fatih'te Kırım Tatar halkının sesi Mustafa Cemiloğlu ağırlandı

Mustafa Cemiloğlu Kırım, Ukrayna - Rusya savaşı ve Türk dünyası ile ilgili konuştu

İSTANBUL - İstanbul'da Kültür Ocağı Vakfı tarafından düzenlenen programa katılan Kırım Tatarları halk lideri, akademisyen, araştırmacı yazar, siyasetçi Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, Kırım, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türk dünyası ile ilgili konuştu. Cemiloğlu, "Zelensky'nin Türkiye ziyaretinde onun nasıl karşılandığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın şemsiye tutması Ukraynalılara tesir etti. Kırım'ı zor durumdan kurtaracak kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır' derler" dedi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Kültür Ocağı Vakfı tarafından düzenlenen programa Kırım Tatarları halk lideri, akademisyen, araştırmacı yazar, siyasetçi Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu ile Kültür Ocağı Vakfı Başkanı Av. Dr. Ali Ürey ve vatandaşlar katıldı. Program başında Kültür Ocağı Vakfı ile ilgili video gösterimi izletildi.

Programda konuşan Kültür Ocağı Vakfı Başkanı Ürey, "Salonda bulunan ve yaşı 50'nin üzerinde olan herkes Mustafa Cemiloğlu'nu tanır. 70'li yılların sonunda biz Sovyetler'den gelen haberleri günü gününe takip ederdik. Kırım Türklerinin lideri olan Mustafa Cemiloğlu açlık grevindeydi. 50, 40, 35, 30 kiloya düşmüştü ve öldü diye haber geldi. Biz Türkiye'de onun gıyabi cenaze namazları kıldık. Onun mücadelesi ile mücadele etmeye Sovyetler'in ömrü yetmedi. Hakkında gıyabi cenaze namazları kıldığımız Mustafa Cemiloğlu aramızda ama çok şükür Sovyetler tarih oldu. Mustafa Cemiloğlu sadece Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin sesi veya lideri değil; o dünya Türklüğünün tarihe mal olmuş şahsiyetlerinden biridir. O, Doğu Türkistan'ın İsa Yusuf Alptekin'idir. O Azerbaycan'ın Mehmed Emin Resulzade'si, Elçibey'idir. Onu sadece Kırım'ın sınırları içerisine hapsetmek Türklüğe ve Mustafa Cemiloğlu'na haksızlık olur. Biz onu bugün sadece Kırım halkının vicdanı ve sesi olarak değil, Türk dünyasının, Türklüğün önemli bir lideri olarak ağırlıyoruz" dedi.

"Kırım'ı zor durumdan kurtaracak kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Programda Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili konuşan Cemiloğlu, "3 yıl önce Rus askerlerinin Ukrayna'ya karşı büyük hücumu başladı. Rusya'nın televizyonlarında yayınladığı yayınlara göre onlar Kiev'i 3 günde ele geçireceklerdi. Bir hafta içerisinde Ukrayna'yı tamamen işgal edeceklerdi. Bugün bu savaşın bin 149. günüdür. Rusyaların kaybı 936 bin ölü ve yaralı. 11 bine yakın tankları imha edildi. 700'e yakın uçakları ve helikopterleri, 28 gemi imha edildi. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu topraklardaki en kanlı savaş. 1994 yılında Ukrayna, ABD ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre biz nükleer silahtan vazgeçtik. O zamanlarda Ukrayna'da 1200 nükleer bombalar varmış. Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa ve bütün nükleer silahlı devletler bizim toprak bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın garantörü olacaktı. Birisi, işgalci oldu ve topraklarımıza girdi. Peki siz diğer ülkeler vazifenizi niye yerine getirmediniz? Sizin sözünüzü tutmamanız neticesinde biz kaç trilyonlar kaybettik? Kim ödeyecek bunu? Buna da cevap yok. Gerçek şu ki; eğer ABD tamamıyla destekten vazgeçerse, biz gerçekten çok zor durumda kalacağız. Şubat ayının sonlarında Ukrayna Cumhurbaşkanı, ABD'ye ziyareti oldu. Trump ile görüştü. O görüşmede skandal oldu. Bunun sebebi de Trump'un yardımcısının aptal davranışlarıydı. Zelensky Kiev'e çok üzgün geldi. Ondan sonra Türkiye ziyaretinde onun nasıl karşılandığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın şemsiye tutması, Ukraynalılara tesir etti. 'Kırım'ı zor durumdan kurtaracak kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır' derler" ifadelerini kullandı.

Kırım Tatarları halk lideri, akademisyen, araştırmacı yazar, siyasetçi Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu'na program sonunda ebru tablo hediye edildi.

1943 yılında Kırım Tatar halkının Sovyetler Birliği tarafından topyekun sürgün edildiği dönemde, bebek yaşta Özbekistan'a sürülen bir Kırım Tatarı olarak hayata gözlerini açan Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, genç yaşlarda, Sovyet rejiminin baskılarına karşı pasif direniş yöntemleriyle halkının mücadelesine öncülük etti, defalarca tutuklandı, ağır baskılara maruz kaldı. Tam adı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu olan Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, Sovyetler'in çöküşünden sonra Ukrayna Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ve birçok uluslararası ödüle layık görülen Cemiloğlu, uzun yıllar Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.