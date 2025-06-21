Esenyurt'ta Sınava Bir Dakika Geç Kalan Öğrenci Maalesef Alınmadı

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Esenyurt'taki Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bir dakika geç kalan bir aday sınava alınmadı. Sınav heyecanının yaşandığı bu günde, zamanında gelmeyen öğrencinin şansı bir yıllık fırsatı kaybetmesine neden oldu.

Esenyurt'ta öğrenci sınava bir dakika geç kaldı, bir yılı gitti

İSTANBUL - İki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı TYT oturumu ile başladı. Esenyurt'taki Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nin kapılarının kapanmasıyla bir dakika geç kalan aday, sınava alınmadı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan TYT ile başladı. Sınava girecekleri okula geç kalmamak için bazı adaylar erken saatlerde yerlerini aldı. Zamanında gelen adaylar içeri girerek ter dökerken, aileleri de sınavların yapılacağı okulların çevresinde evlatları için dua ederek bekledi. Esenyurt'ta bulunan Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nin kapıların kapanmasıyla bir dakika geç kalan bir aday, sınava alınmadı. İçeri alınmayan aday çok fazla ısrar etmeden okuldan hızla uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Genel
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