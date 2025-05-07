En büyük hayali anne olmaktı, hatıraları şehit Bedirhan bebekle buluştu

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın özel eşyaları, eşi Semih Yılmaz tarafından sergilenmek üzere Sivas Şehitler Müzesi'ne bağışlandı

Anne olamadan şehadete eren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın özel eşyaları sergilenmek üzere bağışlandığı Sivas Şehitler müzesinde, şehit Bedirhan bebeğin eşyalarının yanına konuldu

SİVAS - Anne olamadan şehadete eren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın özel eşyaları sergilenmek üzere bağışlandığı Sivas Şehitler müzesinde, şehit Bedirhan bebeğin eşyalarının yanına konuldu.

22 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da Ümraniye'de çıkan çatışmada vurularak şehit olan Şeyda Yılmaz, Sivas'ın ilk ve tek kadın şehidi olmuştu. Kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, eşinden geriye kalan eşyalarını, Sivas Şehitler Müzesi'nde sergilenmek üzere Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci'ye teslim etti. Şehit olduğu sırada ayağındaki potlarında yer aldığı eşyalar, aynı müzede sergilenen şehit Bedirhan bebeğin eşyalarının yanına konuldu. Yılmaz'ın hayattayken anne olmayı çok istediği belirtilirken bu nedenle eşyalarının şehit bebeğin eşyalarının yanına konulduğu ifade edildi.

Şehit Bedirhan bebek, 10 aylıkken 31 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti.

Polis memuru Semih Yılmaz, şehitlerin unutulmaması için şehit eşinin eşyalarını müzeye bağışladıklarını belirtip, "Buradaki müzeye eşimin de emanetlerini getirdik. Amacımız, şehitlerimizin unutulmaması, onların her anlamda hatırlanması. Eşyalar içerisinde; eşimin şehit olduğu gün karakola giderken giymiş olduğu sivil kıyafetleri var. Çantasının içerisinde bulunan tokaları var. Şehit olduğu esnada ayağında olan botları var. Ayrıca buraya getirdiğim eşyalar arasında, karakolda dolabında duran polis tişörtü, çok sevdiği bir beresi ve çantası var. Onun haricinde, günlük hayatta takmış olduğu toka, küpe ve bileklik tarzında eşyalarını da getirdim." Dedi.

Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci yaptığı açıklamada, " Bugün derneğimizde Şeyda'mızın emanetlerini teslim aldık. Semih kardeşimizle kaç zamandır görüşüyorduk. Şeyda'mız unutulmasın, şehitlerimiz unutulmasın diye kurulmuş bir müzeydi burası. Şehitlerimizin emanetlerinin sergilendiği, Türkiye'nin ilk şehitler müzesi burası. Türkiye'de 2006 yılında kurulmuş ilk şehitler müzesi. Burada birçok değerli emanetimiz var; Bedirhan bebeğimizden tutun, Adem Yavuzlardan tutun, en son Şeyda'mızın emanetlerini bugün Bedirhan bebeğin emanetlerinin yanına getirdik. Çünkü Bedirhan bir evlattı, Şeyda'mız da bir anne olmak için hayalleri vardı. Anne olamadı ama biz bugün kendisini, kendi küçük evladımızla birleştirdik. Bugün onun emanetini, Bedirhan bebeğimizin emanetleriyle derneğimize koyduk." Şeklinde konuştu.