Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Hayatını Kaybetti

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kolivar, daha önce yaptığı açıklama nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

"Ekmek aptal toplumların gıdasıdır" diyen Kolivar öldü

İSTANBUL - Katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" şeklinde açıklama yapan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cihan Kolivar için Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. Ardından Kolivar'ın cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Cihan Kolivar, 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir, bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde yaptığı açıklama sonrası "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 8 gün cezaevinde kalan Kolivar, avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ecem Altan - Genel
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.