Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Efkan Ala, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Dualarımız ve temennilerimiz kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Sürecin başından beri Türkiye tek yürek oldu. Bizlerde, Sayın Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanlığımız yapılması gereken her şeyi zamanında yaptı. Şimdi de bütün duamız, bütün temennimiz kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbi, bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla. Sağlık durumu açısından açıklama yapma yetkinliğinde değiliz. Şunu söyleyebilirim ki; aldığımız bilgilere göre durumu stabil devam ediyor. Tabii her zaman bu konu riskli. Onun içinde sağlık çalışanlarımızın, hocalarımızın değerlendirmelerini takip etmek lazım. Fakat bütün hastane çalışanlarıyla birlikte ortaya konulan performansta, 'herkes elinden geleni yapmış' anlayışıyla müsterih oluyoruz. Dualarımız ve temennilerimiz kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır. Kalbinin artık bundan sonrasında kendi hayatını devam ettirmesi. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bundan sonraki sürecin hep lehine gelişmesi için dua ediyorum" dedi.