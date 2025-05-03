Düğün Konvoyunda Tehlikeli Anlar: Kapılar Açık Araç İlerlemesi

Düğün Konvoyunda Tehlikeli Anlar: Kapılar Açık Araç İlerlemesi
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir düğün konvoyunda otomobil sürücüsünün her iki kapıyı da açarak trafikte ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer sürücüleri tehlikeye atan bu görüntü, dikkat çekti.

Düğün konvoyunda akıl almaz görüntü

Akan trafikte otomobilin iki kapısını da açarak ilerledi: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düğün konvoyunda akıl almaz bir görüntü kaydedildi. Konvoyda sürücü ve yolcu kapısı açık şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan Şahin'in görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Beşköprü Mahallesi Adapazarı-Sapanca yolu üzerinde meydana geldi. Arifiye istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 EL 125 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücü ve yolcu kapısını açarak ilerlemeye devam etti. Akıllara durgunluk veren görüntü ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Akan trafikte yapılan ve tepki çeken umursamaz hareket, diğer sürücüleri de tehlikeye attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - Genel
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