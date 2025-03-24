Çanakkale'de Balıkçı, Denize Düşen Kediyi Kurtardı

Çanakkale'de denize düşen kediyi, balıkçı kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Yat Limanı'nda suya düşen bir kedi, balıkçının fedakarlığı sayesinde kurtarıldı. Soğuk suya rağmen denize giren balıkçı Ergün Deniz Güldü, kediyi mahsur kaldığı yerden alarak güvenli bir şekilde çıkardı.

Olay, Çanakkale Yat Limanı'nda teknelerin bağlı olduğu alanda meydana geldi. Dengesini kaybederek suya düşen kedi, liman duvarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Çevredeki balıkçılar kedinin zor durumda olduğunu fark edince hemen harekete geçti.

Soğuk Sulara Aldırış Etmeden Kurtardı

Balıkçı Ergün Deniz Güldü, kıyafetlerini çıkararak buz gibi suya atladı. Kediyi kurtarmak için bir süre çabalayan balıkçı Güldü, kediyi dikkatlice bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan kedi, tekneye çıkarıldıktan sonra karaya bırakıldı.