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Çanakkale'de Balıkçı, Denize Düşen Kediyi Kurtardı

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Çanakkale Yat Limanı'nda dengesini kaybederek denize düşen bir kedi, balıkçı Ergün Deniz Güldü tarafından soğuk suya girilerek kurtarıldı. Kediyi güvenli bir şekilde karaya çıkartan balıkçı, çevredeki diğer balıkçılardan destek aldı.

Çanakkale'de denize düşen kediyi, balıkçı kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Yat Limanı'nda suya düşen bir kedi, balıkçının fedakarlığı sayesinde kurtarıldı. Soğuk suya rağmen denize giren balıkçı Ergün Deniz Güldü, kediyi mahsur kaldığı yerden alarak güvenli bir şekilde çıkardı.

Olay, Çanakkale Yat Limanı'nda teknelerin bağlı olduğu alanda meydana geldi. Dengesini kaybederek suya düşen kedi, liman duvarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Çevredeki balıkçılar kedinin zor durumda olduğunu fark edince hemen harekete geçti.

Soğuk Sulara Aldırış Etmeden Kurtardı

Balıkçı Ergün Deniz Güldü, kıyafetlerini çıkararak buz gibi suya atladı. Kediyi kurtarmak için bir süre çabalayan balıkçı Güldü, kediyi dikkatlice bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan kedi, tekneye çıkarıldıktan sonra karaya bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YÜKSEL - Genel
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