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Beylikdüzü'nde 2 arkadaş araçta vurulmuş halde bulundu

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İstanbul Beylikdüzü'nde boş bir araziden silah seslerine geldiğine yönelik ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bir otomobilin içinde yaşları 34 ve 27 olan 2 arkadaşı enselerinden vurularak öldürülmüş halde buldu. Arkadaşların adam yaralama ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan çok sayıda kaydın olduğu ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde yaşları 34 ve 27 olan 2 arkadaş araç içerisinde iddiaya göre enselerinden vurularak öldürüldü. Arkadaşların uyuşturucu ticareti ve adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

BOŞ ARSADAN SİLAH SESLERİ GELDİ

Olay, 19 Şubat saat 1 sıralarında Dereağzı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre boş bir arsada silah sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede park halindeki bir otomobili inceledi. Araç içerisinde 2 kişinin kanlar içinde iddiaya göre ensesinden vurulmuş hareketsiz olduğunu fark eden polis sağlık ekiplerine haber verdi.

Beylikdüzü'nde 2 arkadaş araçta vurulmuş halde bulunduEren Özyurt.

SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden şahısların Enes Hallaç ve Eren Özyurt olduğu öğrenildi. Şahısların yapılan sorgulamalarında ise Eren Özyurt'un gasp, yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan, Enes Hallaç'ın ise uyuşturucu ticareti adam yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü'nde 2 arkadaş araçta vurulmuş halde bulunduEnes Hallaç.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri ise savcılık talimatıyla konuyla ilgili incelemelere başladı. Polis olayın faili kaçan şüphelileri arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Uyuşturucu Ticareti Beylikdüzü 3.Sayfa Genel Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

yusuf ataman:

yazık olmuş fidan gibi gençler

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