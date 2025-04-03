Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenler anıldı

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 kişi anıldı

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta geçen yıl tadilatta olan Masquerade Club adlı gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmişti. Yangının yıldönümünde, hayatını kaybedenlerin yakınları gece kulübünün önüne karanfil bırakarak hayatını kaybedenleri andı.

Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki Masquerade Club adlı gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında yaşamını yitiren 29 kişi için bugün anma töreni düzenlendi. Gece kulübünün önünde toplanan yakınları gece kulübünün girişine karanfil bıraktı.

Olayın tanıklarından ve kulübün eski çalışanlarından Ali A., "Ben Masquerade Club'ın eski dansçısıyım. Güzel insanlarla tanıştım ve onlarla güzel işler yaptık. Çok kişiyi kaybettik, çok üzüldüm. Ben de olay günü oradaydım zaten. Bir şey diyemiyorum çünkü çok güzel insanları kaybettik. Bir kıvılcım ile hepimiz yandık. Ölenlerin mekanı cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Hepsi ayrı ayrı çok iyi insanlardı. Bir daha böyle bir kulüp gelmeyecek. Bir daha böyle insanlar ile çalışma şansım olmayacak. Onlarla çalışmak müthiş bir deneyimdi. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum" dedi.