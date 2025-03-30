Bayram Tatilinde İstanbul Trafiği Yüzde 80 Yoğunlaştı
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otoyollarda oluşan uzun araç kuyrukları, trafik yoğunluğunu yüzde 80'e kadar çıkardı. İBB verilerine göre durma noktasına gelen yollar havadan görüntülendi.
İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da bayram tatili nedeniyle otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı mega kentte durma noktasına gelen yollar havadan görüntülendi.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Tatili fırsat bilerek yollara çıkan vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 79 olarak ölçülürken, mega kentin çeşitli noktalarında tıkanan yollar havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel