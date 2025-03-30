Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

Özgür Özel'den Silivri kapısında sert çıkış: Ölümü göze alırım...

Bayram Tatilinde İstanbul Trafiği Yüzde 80 Yoğunlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otoyollarda oluşan uzun araç kuyrukları, trafik yoğunluğunu yüzde 80'e kadar çıkardı. İBB verilerine göre durma noktasına gelen yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da bayram tatili nedeniyle otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı mega kentte durma noktasına gelen yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Tatili fırsat bilerek yollara çıkan vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 79 olarak ölçülürken, mega kentin çeşitli noktalarında tıkanan yollar havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.