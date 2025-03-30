Bakan Yumaklı, Kastamonu'da Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bakan Yumaklı, bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Şeyh Şabanı Veli Camiinde kıldığı bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve il protokolüyle birlikte Ramazan Bayramı namazı için Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ne geldi. Burada bayram namazını eda eden Bakan Yumaklı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Yumaklı, ardından Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, Orman Bölge Müdürlüğünde de personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.