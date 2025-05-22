Bakan Yumaklı, Anadolu Parsı'nın Yeni Görüntülerini Paylaştı

Bakan Yumaklı, Anadolu Parsı'nın Yeni Görüntülerini Paylaştı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan yeni görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakan, bu eşsiz mirası korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı, Anadolu Parsı'nın fotokapana yakalanan yeni görüntülerini paylaştı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Bakan Yumaklı yayımladığı görüntülerin yanı sıra şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1.000 yıllık hikayenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Genel
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