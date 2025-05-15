Bakan Yardımcısı Yenigün, Büyük Aile Festivali'nde

Bakan Yardımcısı Yenigün, Büyük Aile Festivali'nde
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'de düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katılarak stantları ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Yardımcısı Yenigün, Büyük Aile Festivali'ne katıldı

ÇANAKKALE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı. Bakan Yardımcısı Yenigün'e Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Bakan Yardımcısı Yenigün, ilk olarak etkinlik alanında açılan stantları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin açmış olduğu standı ziyaret eden Yenigün'ün öğrenciler portresini çizdi. Büyük Aile Festivali hatıra fotoğrafı alanında toplu fotoğraf çekinilirken, daha sonra halk oyunları gösterileri izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Genel
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