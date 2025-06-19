Astsubay Hasan Çoban İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden Astsubay İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - Şırnak'ta görev esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de ikamet eden Astsubay Çavuş Hasan Çoban, 17 Haziran günü Şırnak'ta görev esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 23 yaşındaki genç askerin cenazesi defnedilmek dün üzere İzmir'e getirildi. Konak Çorakkapı Camii'nde bugün düzenlenen cenaze namazına Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, ailesi, yakınları, sevenleri askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çoban'ın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı. Hasan Çoban'ın naaşı, Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.