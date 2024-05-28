Ankara'da Köklü Değişim Derneği, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıyı protesto etti

ANKARA - Ankara'da bulunan Köklü Değişim Derneği, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" sloganıyla İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıyı protesto etmek için Amerikan Büyükelçiliği önünde toplandı.

İsrail'in Refah kentine yönelik başlattığı hava saldırısının ardından Köklü Değişim Derneği, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" sloganıyla başlayan saldırıyı kınamak için Ankara'da bulunan Amerikan Büyükelçiliği önünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte protesto etti.

Elçilik binası önünde toplanan kalabalık, İsrail'i protesto etmek için "İşte burası kafirlerin yuvası" ve "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasında bulunan İslam Boztepe, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların ardından Refah sınır kapısına sığınan yaklaşık bir buçuk milyona yakın Gazzeli'nin 214 gündür açlıkla boğuştuğuna dikkati çekti.

"Yahudi varlığı, ABD'nin öncülüğünde katliamlarına devam ediyor"

Refah'a başlatılan saldırılarla birlikte bölgedeki insanların çadır kentlerde hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarına dikkati çeken Boztepe, "Dün Refah'ta çadırlarla kurulmuş derme çatma yaşam alanlarında hayattta kalma mücadelesi veren müslüman kardeşlerimizin üzerine bomba yağdı. Onlarca kardeşimiz, çocuğumuz diri diri yanarak can verdi. Yüzlercesi yaralı. Acımasızlığında sınır tanımayan Yahudi varlığı, önümde elçiliği bulunan katil yuvası ABD'nin öncülüğünde 57 İslam ülkesinin liderlerinin sessizliğinden ve korkaklığından cesaret alarak katliamlarına devam ediyor" diye konuştu.