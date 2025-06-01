Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışlar anlık olarak devam ederken, dolu yağışı cep telefonlarıyla kaydedildi.
Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.
Başkentte anlık bastıran yağışlar devam ediyor. Etkili olan yağışın beraberinde Kahramankazan'nda dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle hayat olumsuz etkilendi ve vatandaşlar zor anlar yaşarken dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel