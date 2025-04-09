Ak Parti'den Mimar Sinan'a vefa ziyareti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk-İslam mimarisinin zirve ismi Mimar Sinan'ı vefatının yıl dönümünde anlamlı bir programla andı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu'nun öncülüğünde gerçekleşen programda Gençlik ve Kadın Kolları, komisyon üyeleri ve teşkilat mensupları Süleymaniye Camii Haziresinde bulunan Mimar Sinan'ın kabri başında toplandı.

Dualar eşliğinde başlayan ziyarette, Mimar Sinan'ın insanlık tarihine kazandırdığı eşsiz miras hatırlatılarak, kendisine rahmet ve minnet duyguları ifade edildi. Ardından teşkilat adına hazırlanan basın açıklaması okundu. Açıklamada, Mimar Sinan'ın yalnızca bir mimar değil; aynı zamanda bir mühendis, bir sanatçı ve bir vizyoner olduğu vurgulandı.

"Onun izinden yürümek, geçmişe saygının ve geleceğe vizyonun ifadesidir"

Açıklamada, "Sinan yalnızca Osmanlı'ya değil, tüm insanlığa mühendislik harikaları, estetik anlayışlar ve kalıcı yapılar kazandırmıştır. Süleymaniye Camii, Selimiye Camii ve Rüstem Paşa Camii gibi eserleri yüzyıllardır hayranlıkla ayakta durmaktadır. Her bir yapısında işlevselliği ve zarafeti birleştiren Sinan, zamanın ötesine geçen mimari başyapıtlar ortaya koymuştur" denildi.

Mimar Sinan'ın İstanbul'da 300'ün üzerinde eseri bulunduğu hatırlatılan açıklamada, camilerden köprülere, hamamlardan çeşmelere kadar birçok yapının hala tüm ihtişamıyla ayakta durduğu belirtildi.

"Bu miras bizim sorumluluğumuzdur"

Basın açıklamasında, "Mimar Sinan'ın çizdiği yolda yürümek, sadece geçmişin değil geleceğin de ilham kaynağı olacak adımlar atmaktır. Onun bıraktığı bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük görevimizdir. Dünya durdukça Sinan'ın eserleri de yaşayacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Program kapsamında rehber eşliğinde Süleymaniye Camii gezildi. Vatandaşlara ve turistlere Mimar Sinan'ın Osmanlı mimarisindeki yerini vurgulamak, o dönemin zarafetini ve estetik anlayışını hatırlatmak amacıyla lale dağıtıldı.