Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması Düzenlendi

Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması Düzenlendi
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Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışması Düzenlendi
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Ağrı Merkez ve 7 ilçenin katılımıyla düzenlenen 'Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor' yemek yarışmasında her ilçe yöresel yemeklerini sergiledi. Yarışma kültürel zenginliklerin yaşatılması ve yöresel lezzetlerin tanıtılması amaçlandı.

Ağrı mutfağının yöresel yemekleri, lezzet yarışında sergilendi

AĞRI - Ağrı Merkez ve 7 ilçenin katılımıyla düzenlenen "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" yemek yarışmasıyla her ilçe kendi bölgesine ait yöresel yemekleri sergileyerek lezzet yarışı yaptı.

Ağrı'da, bölgeye ait yöresel yiyeyeceklerin tanıtılması ve kültürel zenginliklerin yaşatılması amacıyla Ağrı Valiliği koordinesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" yarışması yapıldı. İbrahim Çeçen Vakfı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı'nda Ağrı Merkez ve 7 ilçeden katılım sağlayan aileler tarafından yapılan birbirinde özel yöresel yemekler aralarında Ağrı Valisi Mustafa Koç'un da yer aldığı jüri üyelerine sunuldu. Sırayla her ilçenin yöresel yemeğini tadan jüri üyeleri daha sonra puanlama yaparak yarışmanın kazananlarını belirledi.

Yarışmada birinci olan aileye 15 bin, ikinci olan aileye 10 bin ve üçüncü olan aileye ise 5 bin lira değerinde hediye çeki verildi.

Bölgenin tescilli ve tescilsiz yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yarışmada kaybedenin olmadığını belirten Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Milletimizin çok zengin bir kültürü var. Mutfak kültürü de bunlardan bir tanesi. Ağrı ilimizin de gerek tescilli gerekse tescilsiz gün yüzüne çıkmamış güzel lezzetleri var. Bizler de bunu ön plana çıkarabilmek amacıyla ilçelerimiz ve ailelerimiz arasında birlik ve beraberlik ortamı yaratabilmek adına "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" adı altında ilgili kurumlarımızın katılımıyla böyle bir organizasyon tertip ettik. Standları gezdik, gerçekten hepsi büyük emekler sonucu ortaya çıkmış ve tarihimizi yansıtan güzel yemekler. Bu bir yarışma formatında olsa da bu yarışmanın bir kaybedeni olmayacağını belirtmek isterim. Buraya katılan herkes kazanmış benim gözümde. Bizler her alanda olduğu gibi ilimizin tanıtmak, birlik ve beraberlik ortamı yaratmak ve dayanışmayı geliştirmek adına bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Hakikaten Ağrı'mızın yöresel lezzetleri bizim tarihimizin, geleneklerimizin ne kadar zengin olduğunun bir göstergesi. Bu organizasyonu katılımlarıyla güzelleştiren ailelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Genel
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