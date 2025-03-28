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Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Kayseri'de itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan bir kediyi başarılı bir şekilde kurtardı. Olay yerine gelen ekipler, kediyi itfaiye merdiveniyle indirdi ve vatandaşlar kurtarma anını alkışlarla kutladı.

Ağaçta kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'de tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri indirdi.

Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde bir ağacın üzerinde kediyi gören vatandaşlar indirmek istedi. Vatandaşların bütün çabalarına rağmen inmezken, durum itfaiyeye bildirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile çıkarak kediye ulaştı. Ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarıp indirirken, aşağıdaki vatandaşlarda alkışlayarak itfaiyeye teşekkür etti.

Kedi daha sonra doğal yaşamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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