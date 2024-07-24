9 yıldır hayvanları için arpadan özel yem üreterek süt verimlerini arttırıyor

RİZE - Rize'de emekli beden eğitimi öğretmeni Recep Kaya, 9 yıl önce hayvanları için üretmeye başladığı arpa hasılının süt üretimini arttırdığını belirterek herkese tavsiyede bulundu.

Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki evinin ahırında hayvancılık yapan emekli öğretmen Recep Kaya, 9 yıl önce hayvanlarının beslenmesi için bir öğrencisinin yardımıyla bir araştırmaya girdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda arpa hasılını keşfeden Kaya, öncelikle evinin mutfağında yaklaşık 45 günün ardından arpa hasılı üretmeyi başardı. Kaya, yaptığı arpa hasılının hayvanlarının üzerinde denediğinde iyi bir verim artışı yaşayınca üretime devam ettirdi. Kaya, evinin bahçesindeki hayvanlara adeta birer çocuğu gibi bakarak yaşıyor. Kaya, arpa hasılının hayvancılık için olmazsa olmazlarından olduğunu ifade etti.

"Arpa hasılı olmadan hayvancılık olamayacağını öğrendim"

Arpa hasılı olmadan hayvancılık yapılamayacağını belirten Recep Kaya, "Arpa hasılını yurt dışından bir öğrencim bana bir video attı. Ben o videoyu inceledikten sonra şaşırdım. 'Böyle bir şey var mı?' diye. Araştırdım hiçbir yerde bulamadım. En son Sibirya'da buldum. 45 gün mutfağımda uyguladım ve 9 yıldır da bu işle uğraşıyorum. Arpa hasılı olmadan hayvancılık olamayacağını öğrendim. Herkesin hayvanlarını arpa hasılı ile beslemesini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

Arpa hasılını nasıl hazırladığını da anlatan Kaya "50 kilogram alacak bir şekilde beni bir kabım var. Ona arpaları koyarak 10 saat suda tutuyorum. 10 saatin ardından da suyunu boşaltıyorum. 5-6 saat arayla bir suyunu doldurup boşaltıyorum. Bunu 30 saate tamamlıyorum. Ondan sonra tavalarıma diziyorum. 3-4 gün sonra bunu hayvanlarıma veriyorum. 8 günden üstüne de geçirmiyorum. Yazın son tüketimi 8 ama kışın 12 güne kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

"Arpa hasılı yiyen hayvanların dışkısı pis kokmuyor, hayvanlar kolay hastalanmıyor"

"9 yıldır dikkatimi çeken en büyük özelliklerden bir tanesi de dışkı kokusu olmayışı" diyen Kaya "Evimin etrafı hayvan gübresi yığını ama hiç koku yok. Gelen şaşırıyor. Şehirden kalkan hayvancılık bu arpa hasılı ile geri dönmelidir. Arpa hasılı sayesinde benim hiçbir hayvanım hastalanmadı. Dünya'da bir hayvanın iki yavru arasındaki doğum 460-480 gün arasındadır. Oysa benim hayvanım 280 günde doğum yapar. 3-4 gün bekler. 340 gün sonra bana ikinci yavruyu verir. Dünya rekoru bende fakat tescillenmemiş. Toprağın altındaki demir cevheri neyse arpanın özelliği odur. Arpayı benim gibi hasıl yapıp işleme koyunca Mercedes arabasına dönüyor" ifadelerini kullandı.