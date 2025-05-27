27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi

27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti), Ankara İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 askeri Darbesi'nin 65'nci yılında da vesayet zihniyetini kınadı.

27 Mayıs Askeri Darbesi Ankara'da 65'nci yılında protesto edildi

ANKARA - Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti), Ankara İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 askeri Darbesi'nin 65'nci yılında da vesayet zihniyetini kınadı.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Ulus Atatürk Heykeli önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör okudu.

"Vesayetçiler cunta ile milletin iradesine darbe vurmuştur"

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü için toplandıklarını ifade eden Güngör, "Bu vesileyle Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. 27 Mayıs sadece bir darbe değildi. Maalesef ülkemiz darbeci zihniyetin doğuşunun ilk adımıydı. 27 Mayıs'tan cesaret alan vesayetçiler sivil, demokratik ve siyasi kontrolü sağlamak için cunta ile bu milletin iradesine darbe vurmuştur" dedi.

"Darbeciler, Devletin milletten uzaklaşması için her türlü kaynağı kullandılar"

Güngör, "İşte karşımızda 1'nci Meclis duruyor. Adnan Menderes tüm kararlarını bu mecliste almıştır. Milletin iradesi bu meclise tecelli etmiştir ama cuntacılar bu iradeye müdahale etmiştir. Darbeciler milletin iradesini devirmekle kalmadılar. Demokrat Partilileri haksız suçlamalarla aşağılayarak idama mahkum ettiler. Yetmedi bir daha milletin iradesi tecelli etmesin diye olmadık vesayet mekanizmalarını devreye aldılar. Devletin milletten uzaklaşması için her türlü kaynağı kullandılar. Yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler darbe ve idam tehditleriyle görev yapmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

"Vesayet çökmüş olsa da bazı zihniyetler vesayetçi zihniyetini hala yaşatıyor"

Milletin teveccühü ile 23 yıllık AK Parti hükümeti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuntacıların tamamını tarihin çöplüğüne gömdüğünü belirten Güngör, "Fakat unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı zihniyetler vesayetçi zihniyetini hala yaşatıyor. Biz buradayız. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayetçi zihniyete karşı dik duruşumuzla burada olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi

Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak müjdeli haberi verdi
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.