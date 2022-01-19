Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay Galericiler Sitesi esnaflarını ziyaret etti

Yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba Günü Galericiler Sitesinde meydana gelen sundurma çökmesiyle ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Yalçın Yalçın'ı ziyaret etti.

Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Yalçın Yalçın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle sundurmaların üzerinde biriken kar birikintileri nedeniyle sundurmalarımızda çökme olmuştur. Bu esnada bazı araçlarımız hasar görmüştür. Bu araçlarımız yaklaşık hasar bedeli 10 – 15 milyon lira arasındadır. Aşağı yukarı 15 tane dükkânımızda hasar tespiti yapılmıştır. Burada hükümetimize, devletimize, siyasilerimize seslenmek istiyorum; bu arkadaşlarımızın afet kapsamına alınmasını istiyoruz.

Olay olduğu andan itibaren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım bizlerle yakından ilgileniyor. Kendileri bizleri aradılar, çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin bizlere en güzel şekilde yardımcı olacağına inanıyorum. Esnaflarımıza da çok geçmiş olsun diyorum" şeklinde bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay'da yapığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları ile Yeşiltepe Galericiler Sitesinde yoğun kardan dolayı meydana gelen çökme nedeniyle Galericiler Sitesi Dernek Başkanımız Yalçın Beyi ziyarete geldik, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim daha büyük afetlerden korusun. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile burada yapabileceğimiz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen yardım ve destekte bulunacağız. Sundurmaların altında bulunan araçların Belediyemize ait Açık Oto Pazarına taşınması için gerekli kar temizleme çalışmalarını orada başlattık. Yalçın Başkanımıza ve buradaki diğer esnaflarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaparak sundurmaların altında bulunan araçları devamında zarar görmemeleri için hızlıca taşıma işlemlerini yapacağız. Ben tekrar buradaki bütün esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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