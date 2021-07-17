GENEL MÜDÜRÜMÜZ MEHMET NEZİR GÜL, MESLEKİ EĞİTİMDE 1.000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA GENÇLİK KAMPINA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ MEHMET NEZİR GÜL, MESLEKİ EĞİTİMDE 1.000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA GENÇLİK KAMPINA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.

GENEL MÜDÜRÜMÜZ MEHMET NEZİR GÜL, MESLEKİ EĞİTİMDE 1.000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA GENÇLİK KAMPINA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.
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Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, "Mesleki Eğitimde 1. 000 Okul Projesi" kapsamında Kastamonu Yolkanak Doğa Gençlik Kampı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, "Mesleki Eğitimde 1. 000 Okul Projesi" kapsamında Kastamonu Yolkanak Doğa Gençlik Kampı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Atölye çalışmaları, doğa yürüyüşü, el sanatları, müzik, tiyatro, sanatsal ve sportif faaliyetler. .

Genel Müdürlüğümüz ile T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında organize edilen; sosyal ve kültürel aktiviteler yoluyla BİLSEM öğrencilerimiz ile mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerimizin; akranlarıyla birlikte olarak toplumsal hayatın merkezinde aktif rol almaları, toplumsal yaşam ve bağımsız hareket becerilerini geliştirmeleri için BİLSEM'ler ile mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerimizin; "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Kastamonu Yolkanak'ta buluştuğu "Düşünme, Proje ve Patent Eğitimleri"nden oluşan 1000 Okul Kampını ziyaret eden Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, öğrencilerimizle keyifli anlar geçirdi.

Kamp süresince öğrencilerimizin etkin ve verimli vakit geçirebilmelerine, sosyalleşmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak için atölye çalışmaları, sanatsal ve sportif faaliyetler, paintball, oryantiring, yüksek ip aktiviteleri, ata binme, doğa yürüyüşü, voleybol, futbol, geleneksel Türk sokak oyunları, el sanatları, halkoyunları, müzik, tiyatronun yanı sıra; Kastamonu şehir gezisi, Daday ilçesi at çiftliği gezisi yapıldığını gören Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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GENEL MÜDÜRÜMÜZ MEHMET NEZİR GÜL, MESLEKİ EĞİTİMDE 1.000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA GENÇLİK KAMPINA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. - Haberler
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