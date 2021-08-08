Genel Müdürlüğümüzde Devir Teslim Töreni

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, 07. 08. 2021 tarihinde görevinden ayrılarak, görevini Genel Müdürlüğümüzde "Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanı" olarak görev yapmakta olan Halil İbrahim Topçu beye devretmiştir.