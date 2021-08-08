Genel Müdürlüğümüzde Devir Teslim Töreni
Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, 07. 08. 2021 tarihinde görevinden ayrılarak, görevini Genel Müdürlüğümüzde "Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanı" olarak görev yapmakta olan Halil İbrahim Topçu beye devretmiştir.
Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, 07. 08. 2021 tarihinde görevinden ayrılarak, görevini Genel Müdürlüğümüzde "Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanı" olarak görev yapmakta olan Halil İbrahim Topçu beye devretmiştir. Yeni Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU beye hayırlı olsun der, görevinde başarılar dileriz.
Kaynak: Habermetre