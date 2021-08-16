Genel Müdür Aslay'dan İLBANK'a Ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası Genel Müdür Yardımcıları Salih Yılmaz, Emrah Baydemir ve Onuray Gözütok'u ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Manisa'da yapılacak yatırım ve projeler değerlendirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Emre Özünlü ile birlikte İller Bankası (İLBANK) Genel Müdür Yardımcıları Salih Yılmaz, Emrah Baydemir ve Onuray Gözütok'u ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Genel Müdür Aslay, MASKİ'nin il genelindeki projeleri hakkında bilgiler verdi.

Projeler ve kredi çalışmalarının da değerlendirildiği görüşmelerde Manisa'da hayata geçirilen yatırımlarda İLBANK'ın sağladığı destekler nedeniyle memnuniyetini dile getiren Genel Müdür Aslay, "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik birçok yatırımı tamamladık. Tamamladığımız bu yatırımlarda İLBANK'ın bizlere vermiş olduğu destekler çok önemli. Proje ortaklarımız ile ilimize hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler