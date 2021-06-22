Genel Müdür Aslay'dan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa'nın Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olabilmesi için işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül'ü ziyaret etti. Genel Müdür Aslay'a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de eşlik etti. İl Müdürü Eyüp Gül, yapılacak çalışmalarda koordineli ve işbirliği içerisinde hareket edip Manisa'yı Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasına taşıyacaklarını belirterek nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Aslay'a ve Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer'e teşekkür etti.

Kurumlar arası koordinasyon ile Manisa daha da gelişecek

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Genel Müdürlüğünün kurulduğu günden bu yana daha sağlıklı bir çevre için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Aslay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu dahilinde Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmek için çalışmalar yürütüyoruz. İl genelinde yürüttüğümüz çalışmalarda diğer kurum ve kuruluşlarla da sürekli irtibat halindeyiz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile de Manisa'mız ve hemşerilerimiz için güzel çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler