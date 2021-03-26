Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Duran: Obezite birçok organı kanser gibi etkileyebiliyor

GENEL Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Duran, obezitenin tehlikesine değinerek, "Obezite, birçok organı kanser gibi etkileyebiliyor.

GENEL Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Duran, obezitenin tehlikesine değinerek, "Obezite, birçok organı kanser gibi etkileyebiliyor. Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalp damar tıkanıklığı, karaciğer yağlanması, tansiyon, şeker, uyku apnesi, solunum sıkıntısı, eklem problemleri ve psikolojik faktörlere yol açabiliyor" dedi.

Tekden Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Duran, obezite hastalığıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Obezitenin çağın hastalığı olduğunu belirten Duran, "Obezite, çağın hastalığı diyebileceğimiz, kanserden daha tehlikeli bir hastalık. Obezite, birçok organı kanser gibi etkileyebiliyor. Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalp damar tıkanıklığı, karaciğer yağlanması, tansiyon, şeker, uyku apnesi, solunum sıkıntısı, eklem problemleri ve psikolojik faktörlere yol açabiliyor. Bu hastalık bütün sistemimizi etkileyebiliyor. Obeziteden korunmak için öncelikle sağlıklı beslenmeliyiz. Karbonhidrat yerine protein tercih etmeliyiz. Sıklıkla meyve sebze tercih etmeliyiz. Hayatımızda muhakkak sporu, egzersizi sağlıklı bir hayat için katmamız gerekiyor. Bunlara rağmen obezite olduysak diyet ile zayıflamamız gerekiyor. Eğer diyet ve spora rağmen kilo veremiyorsak dönemimizin en etkin tedavisi obezite cerrahisidir" diye konuştu.

'OBEZİTE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLÜYOR'Obezitenin artık küçük yaş gruplarında da görülmeye başladığını belirten Op. Dr. Mahmut Duran, "Obezite günümüzde modern çağ ve fastfood ürünlerinin artması ile birlikte çok düşük yaş gruplarına kadar inmiş durumda. 12-13 yaş grubundaki bir çocuk obeziteye maruz kalabiliyor. Çocuklarda 13 yaşından itibaren çocuk endokrin onayı ile birlikte cerrahi tedavisi yapılabilir. Obezite cerrahisi ile tedavi, hastaları 4-5 gün misafir ederek başlıyor. Gerekli testler ve check-up yapıyoruz. Kardiyoloji, dahiliye muayenesi, endoskopi gibi detaylı testlerden sonra, genel anestezi altında kapalı olarak laparoskopik olarak bu ameliyatı yapıyoruz. Bu operasyon yaklaşık 45 dakika sürüyor. Genel anestezi altında yapılan bu ameliyattan 4-5 saat sonra hastalarımız kalkıp yürüyebiliyorlar. Taburcu olduktan hemen sonra hastalarımız günlük işlerine devam edebilirler. Tehlike olarak gelişen sağlık sistemiyle 10 binde bir oranında ölüm riski var, yani artık korkulacak hiçbir durum yok. Bu operasyonun yüzde 1-3 oranında kaçak kanamalar olabiliyor. Deneyimli ellerde bu oran komplikasyon olarak hiç yok diyebiliriz. Burada obeziteye karşı savaş açmalıyız, sağlıklı ve doğru beslenmeliyiz. Hayatımızdan sporu ve egzersizi hiç çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ