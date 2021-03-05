Genel Başkan Er'den Van Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret
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Genel Başkan Er'den Van Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret

05.03.2021 19:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:20
Genel Başkan Er'den Van Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret

Hakkari Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er ve beraberindeki heyet Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı beyi makamında ziyaret etti.

Hakkari Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er ve beraberindeki heyet Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı beyi makamında ziyaret etti.

Başkan Er ve beraberindeki heyet Müdür Karabağ'ı makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular. Emniyet Müdürü Karabağ heyet ile bir süre sohbet ettikten sonra heyetin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Görüşmede Van Gaziler ve Şehit Aileleri Başkanı ve Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici, Van Vefa Derneği Başkanı ve Federasyon Medya Tanıtım Başkanı Mithat Tan ve Van Özalp Belediye Başkan Yardımcısıyken şehit edilen Yıldırım Demir'in oğlu federasyon üyesi Enver Demir katıldı. - HAKKARİ

Genel Başkan Er'den Van Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret
Genel Başkan Er'den Van Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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