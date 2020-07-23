Gençlik ve Spor Bakanlığından Üsküdar'da Ayasofya konseri Gençlik ve Spor Bakanlığından Üsküdar'da Ayasofya konseri Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da, yıllar sonra ilk kez yarın cuma namazı kılınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Üsküdar'da Ayasofya konseri

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da, yıllar sonra ilk kez yarın cuma namazı kılınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise bu önemli gün öncesinde önemli bir etkinliğe imza atıyor. "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" isimli etkinlikle, Üsküdar sahilinde birçok ismin katılacağı konserler verilecek. Bu akşam başlayan etkinliğin ilk gününe Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu katıldı. Etkinlik havadan görüntülendi.

81 ilden gençlerin ağırlanacağı etkinliğin ilk gününde Aykut Kuşkaya, Mustafa Demirci, Taner Yüncüoğlu, Eşref Ziya, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Grup Genç sahneye çıktı. Birbirinden güzel ezgilerin okunduğu konserde duygusal anlar yaşandı. Etkinlik drone ile havadan görüntülendi. Gençler etkinliğin 2. gününde ise Fatih Camii ve külliyesiyle birlikte Ayasofya'nın da bulunduğu Sultan Ahmet Camii'ni gezecek, ardından tekneyle boğaz turu yapacak.

Öte yandan etkinlikler 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: İHA