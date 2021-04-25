Gençlik ve Spor Bakanlığı: "57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanlığı: "57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı: '57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 106 yıl önce bugün Çanakkale'de canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı ve şehitleri andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 106 yıl önce bugün Çanakkale'de canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı ve şehitleri andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılında canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Dün kendinden fazla kuşanmış düşmanın üstüne korkusuzca gidenlerin, son nefere kadar vatan mücadelesine canını verenlerin anısı için bugün #AynıRuhlaYürüyoruz. 57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" notu ile bir video paylaşıldı. Videoda, "Cihana bedel bir alay korkusuzca yürüyor. Son nefere, son nefese kadar. Şanlı bir vatan doğuyor" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanlığı: "57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:12:45. #1.16#

title