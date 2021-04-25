Gençlik ve Spor Bakanlığı: "57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 106 yıl önce bugün Çanakkale'de canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı ve şehitleri andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 106 yıl önce bugün Çanakkale'de canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı ve şehitleri andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılında canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Dün kendinden fazla kuşanmış düşmanın üstüne korkusuzca gidenlerin, son nefere kadar vatan mücadelesine canını verenlerin anısı için bugün #AynıRuhlaYürüyoruz. 57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" notu ile bir video paylaşıldı. Videoda, "Cihana bedel bir alay korkusuzca yürüyor. Son nefere, son nefese kadar. Şanlı bir vatan doğuyor" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı