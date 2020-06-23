Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, protokol imza törenine katıldı
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konuşması AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi SİNOP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı.
23.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:59
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konuşması
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması
Toplu fotoğraf çekimi SİNOP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı. (3)
Kaynak: AA