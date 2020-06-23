Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, protokol imza törenine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, protokol imza törenine katıldı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konuşması AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi SİNOP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı.

23.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:59

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konuşması

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması

Toplu fotoğraf çekimi SİNOP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı. (3)

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, protokol imza törenine katıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem Haber
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Polis kılığına giren hırsızlar, tatlıcıya baskın yapıp müşterileri soydu
Polis kılığına giren hırsızlar, tatlıcıya baskın yapıp müşterileri soydu
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Halife Hafter Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Ebru Gündeş Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, protokol imza törenine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:11:45. #1.14#
title