Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, protokol imza törenine katıldı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konuşması AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi SİNOP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konuşması AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi SİNOP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imza törenine katıldı. (3) Kaynak: AA