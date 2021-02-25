Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak için Ağrı'ya gelen Bakan Kasapoğlu, Vali Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

Sarayın tarihi hakkında yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, burada gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasapoğlu, daha sonra Ağrı ve Doğubayazıt Gençlik Merkezlerini ziyaret ederek kentteki sporcularla bir araya geldi.

Sporcuların sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, ardından Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, partililerle görüşerek kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu