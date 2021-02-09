Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bingöl Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bingöl Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti

09.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:04
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bingöl Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valiliğine ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valiliğine ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzalamasının ardından Vali Kadir Ekinci ile makamında görüştü.

Ziyarette Vali Ekinci, Kasapoğlu'na Bingöl balı hediye etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kasapoğlu, Bingöl Belediyesine geçti.

Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile de bir süre görüştü.

Kasapoğlu'na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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