Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'dan Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya çalışma ziyaretinde bulundu.

Ziyarette yangın döneminde yapılanlar ve yangın sonrası planlanan çalışmalar ile Muğla' ya yapılacak olan yatırımlar görüşüldü.

Vali Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak Psiko-Sosyal destek faaliyetlerinin de istişare edildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Devletin vatandaşlarının yaralarını tüm imkanlarıyla en hızlı şekilde sarmak için çalıştığının vurgulandığı ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Kadem Mete, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman bulundu.

Kaynak: Bültenler