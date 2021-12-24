Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan "Yeni Yıl Konseri" - Haberler
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Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan "Yeni Yıl Konseri"

Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan
Bültenler - Haberler | Güncel

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası tarafından AKM Opera ve Bale Salonu'nda "Yeni Yıl Konseri" düzenlendi.

Orkestra Şefliğini Öğr. Gör. Murat Göktaş'ın yaptığı konsere çok sayıda akademisyen ve öğrencinin yanı sıra müzikseverler de ilgi gösterdi.

Yeni Yıl Konseri'nde Gençlik Senfoni Orkestrası tarafından, J. Strauss'un "Yarasa Opereti Uvertürü" ve "Radetzky March", J. Sibelius'un "Valse Triste", W.A. Mozart'ın "O zittre nicht, mein liebert sohn" ve "Non piu andrai" A. Dvorak'ın "Slav Dansı No.8", G. Verdi'nin "Stride la vampa" ve "Brindisi", J. Bhrams'ın "Macar Dansı No.1" ve "Macar Dansı No.5", G. Bizet'in "Les Toreadors" eserleri icra edildi. Konser bitiminde Gençlik Senfoni Orkestrası katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

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