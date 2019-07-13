Gençlik bu yıl da FOXFEST'TE buluşuyor!

GENÇLER TV DÜNYASIYLA BİR ARADA!

FOX'un gençlik festivalinde sadece konserler değil, Espor turnuvaları, sıra dışı atölyeler, FOX'un ünlü ekran yüzleriyle tanışma fırsatları ve birbirinden eğlenceli aktiviteler de katılımcılarla buluşuyor.

DUMAN VE maNga SAHNEDE YERİNİ ALACAK!

Türkiye'nin en sevilen rock gruplarından Duman ve Türk alternatif rock müziğinin öncü gruplarından maNga'nın sahne alacağı festivalin hazırlıkları son hız devam ediyor.

İNDİRİMLİ BİLETLER 18 TEMMUZ'DA SATIŞTA!

FOXFest ile ilgili tüm detaylı bilgiler @foxfestistanbul sosyal medya hesaplarından ve foxfest.com üzerinden takip edilebilecek, sınırlı sayıdaki indirimli biletler ise 18 Temmuz itibarıyla dsmbilet.com üzerinden satın alınabilecek.

Kaynak: Bültenler