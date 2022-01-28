GENÇLERİN TEHLİKELİ 'EVDE ESTETİK' AKIMI

Estetisyen Şebnem Demir ise, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor" diye konuştu.

BİRBİRLERİ İLE VİDEO PAYLAŞIYORLAR

"DUDAĞIN ÖYLE VAKUMLANMASI, DUDAK ÇEVRESİNDE KAN DOLAŞIMINI BOZAR"

"KALICI HASAR OLUŞUR, DOKULAR BESLENEMEZ"

"ŞU ANDAKİ AKIM ÇOK TEHLİKELİ"

"EVDE BU İŞLEMLERİ YAPAMAZSINIZ"

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Demirören Haber Ajansı - Güncel