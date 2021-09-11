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Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti -Bıçaklandıktan sonra 3 hastane değiştirdi Malatya'da 18 yaşında küçük yaklaşık 20 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan 15 yaşındaki E.Ö. 3 hastane değiştirdi.

Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti

-Bıçaklandıktan sonra 3 hastane değiştirdi

MALATYA - Malatya'da 18 yaşında küçük yaklaşık 20 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan 15 yaşındaki E.Ö. 3 hastane değiştirdi. E.Ö.'nün hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tamamı 18 yaşında küçük gençlerden oluşan yaklaşık 20 kişiden oluşan iki ayrı grup 'küfürleşme' meselesi yüzünden Turkuaz Sokak'ta bulunan bir oto park içerisinde kavga etti. Kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu E.Ö. yaralanırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerinden yaya olarak ayrılan yaralı genç yaklaşık yüz metre ileride bulunan bir özel hastanenin önünde yere yığılırken burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen E.Ö.'nün hastanede tedavisi sürerken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi ekipler tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti

Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti

Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti

Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti

Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti

Gençlerin küfürleşmesi kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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