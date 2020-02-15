Gençlerden, yaşlı büyüklerine ziyaret
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Gençlerden, yaşlı büyüklerine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gönülleri gençleri 14 şubat sevgililer günü nedeni ile Saniye ve Sefer Çiftçi, çiftini ziyaret ederek mutluluğun sırrı üzerine sohbet etti.

15.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:29
Gençlerden, yaşlı büyüklerine ziyaret

(İHA) – gönülleri gençleri sevgililer günü nedeni ile Saniye ve , çiftini ziyaret ederek mutluluğun sırrı üzerine sohbet etti.


Düzce'de birbirinden farklı aktiviteler yaparak gençlerin uğrak noktası olan Düzce Gençlik Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Her farklı günde yapılan aktivitelere bir yenisini daha ekleyen Düzce Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri 14 Şubat Sevgililer günü nedeni ile belirlenen Saniye ve Sefer Çiftçi ailesini ziyaret etti. Mutluluğun sırrını soran gençlere yıllardır evli olan çift sevgi, saygı ve sabır gibi değerleri katılımcılara aktardı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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