Gençler, eksi 39 derecede maskeli yarı çıplak dans partisi düzenledi

Rusya'da bir grup genç, eksi 39 derece havada maske takıp ardından soyunarak çılgınlar gibi dans etti. Bu ilginç doğum günü partisi etkinliğine ise, "Sabredin millet, yaz geliyor" adı verildi.

Rusya'nın Sibirya'daki şehirlerinden Tomsk'da bir grup genç, insanının "tükürüğünün havada donduğu" soğuklarda şehrin ana meydanını dans pistine çevirdi. Hava karardıktan sonra, şehrin merkezindeki Yeni Katedral Meydanı'nda toplanmaya başlayan grup, ansızın üzerlerindeki kışlık giysileri çıkarıp bikini ve mayolarla kaldı.

-39 DERECEDE PARTİ

Müzik eşliğinde meydanda toplananların meraklı bakışları arasında "dans" başladı. Türkrus.com sitesinin aktardığına göre, bu sırada hava sıcaklığının eksi 39 derece olduğu görüldü.

"SABREDİN MİLLET, YAZ GELİYOR"

Instagram'da videoyu hesabında yayınlayan organizatör Ilya Stroyev, doğum gününü arkadaşlarıyla böyle kutladıklarını ve etkinliğe "Sabredin millet, yaz geliyor" adı verdiklerini söyledi.

EKŞİ 40 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Dans partisi sırasında termometrenin eksi 40 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Bu arada bazı gençlerin mayoyla-bikiniyle dans ederken, koronavirüs önlemleri kapsamında maskelerini çıkarmamaları, sosyal medyada hicvedildi.