Gençler Çankaya'da Sanat Eğitimi Alıyor

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Çankaya Belediyesi, gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Eğitim hayatındaki gençlerin hayatlarına dokunan hizmetleri bir bir uygulayan Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Piyano Atölyesinde geleceğin piyanistlerini yetiştiriyor.

Yarının büyükleri gençlerin iyi eğitim almaları için yerel yönetimler düzeyinde ilkleri gerçekleştiren Çankaya Belediyesi geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Belediyenin Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde yer alan Piyano Atölyesinde yetenekli öğrencilere uzman eğitmenlerle ücretsiz ders veren Çankaya Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmalarına ön ayak oluyor.

Müzik kulağı olup maddi durumu piyano eğitimi almaya müsait olmayan öğrencileri, 2017 yılından bu yana atölyede ağırlayan Çankaya Belediyesi, öğrencileri konservatuara hazırlıyor.

Piyano eğitmeni Vedat Şanlı ile piyano, solfej derslerinden oluşan eğitimlere devam eden 20 öğrencinin, iyi birer piyanist olmak için var gücüyle çalıştıkları eğitimleri birebir olmak üzere uygulamalı olarak sürüyor.

Piyano eğitmeni Vedat Şanlı'nın çiçeği burnunda öğrencilerinden birisi de 23 yaşındaki Selin Berjin İke. Piyano çalmaya 1 sene önce başlayan Selin, Piyano Atölyesi ile tanıştıktan sonra piyano çalma isteğinin arttığını söylüyor.

GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ

Yerel yönetimler olarak gençlerin iyi eğitim almaları için çeşitli olanaklar sunduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Gençler bizim geleceğimiz. Onların iyi bir eğitim almaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kurduğumuz Çankaya Akademi ile gençleri üniversite ve liseye giriş sınavlarına hazırlıyoruz. Konusunda uzman eğitmenlerin verdiği derslerle sınavlara hazırlanan gençler bu hizmeti ücretsiz alıyor. Sanat alanında da gerek akademik gerekse kişisel gelişim amacıyla gençlerin yanında oluyoruz. Gençlere yönelik çalışmalarımız ve hizmetlerimiz artarak sürecek" diye konuştu.

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