Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi yaralandı

Denizli'de omuz atma yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de omuz atma yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Atalar Mahallesi Yeni Cami avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bekir T., 2 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı. Kent meydanında kendi halinde gezen 3 arkadaş ile Mustafa M. arasında omuz atma meselesinden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan kavgada, Bekir T. bıçakla bacağından yaralandı. Bıçakla yaralanan gencin acılar içerisinde yardım çığlığının duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralana ve darp edilen genç, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası etrafı dağılan gruptan Mustafa M. ekiplerce yakalandı. Şüpheli olan Mustafa M., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi yaralandı

Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi yaralandı

Gençler arasındaki omuz atma kavgasında 1 kişi yaralandı

Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti

Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti

 Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi

Eşiyle barışmak için köprüde intihara kalkıştı, karısı olay yerine gelmedi

 Diyarbakır'da daha önce şiddete uğrayan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır'da daha önce şiddete uğrayan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title