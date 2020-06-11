'Genç Yetenekler' parkurun tozunu attırdı Esenlerli çocuklar 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, "Genç Yetenek" parkurunda buluştu.

Spor oyunlarının ve açık havanın keyfini çıkaran çocuklar, güneşin altında doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği "Genç Yetenek" projesinde yetenek keşifleri devam ediyor. Korona virüs pandemisi sürecinde askıya alınan yetenek keşfi, 18 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak başladı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne kurulan açık hava parkurunda gerçekleştirilen etkinlikte, ilgi duydukları spor dallarını tanıyan çocuklar eğlenceli anlar yaşıyorlar.

Uzmanlar Eşliğinde ve Sosyal Mesafeyle Oynuyorlar

Gençlerin uzman kişiler eşliğinde spor dallarındaki yeteneklerinin keşfedildiği etkinlikte, çocukları yetenekleri doğrultusunda doğru eğitimleri alabilmeleri için yönlendirmeler de yapılıyor. Uzun bir aradan sonra açık havada buluşan çocuklar; okçuluk, basketbol, survivor parkuru, balon futbolu, tırmanma duvarı ve dart oynayarak renkli görüntüler sahneliyor. Parkura 40 kişilik gruplar halinde kabul edilen çocuklar, oynadıkları oyunlar sonrasında basketbol topu, futbol topu, tişört gibi çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. Animasyon ekiplerinin de müzikleri ve dansları eşliğinde neşe kattığı etkinliğe binlerce çocuk katılıyor.

Çocukların maskesiz kabul edilmediği parkurda, etkinlik boyunca kullanılan aletler ve oyuncaklar da her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor. Parkura girmek için sırada bekleyen çocuklara sosyal mesafe kuralı anonslarla sık sık hatırlatılarak, bekleme alanına çizilen sosyal mesafe çemberleri de çocukların birbiriyle teması en aza indiriliyor.

Kaynak: Bültenler