Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
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Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen ve bir otelde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki genç kız, VIP minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hediye Aksoy, yaşam mücadelesini kaybetti.

Stajyer olarak çalıştığı otelden izinli gününde çarşıya çıkan Hediye Aksoy, yolun karşısına geçerken sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 AAN 059 plakalı VIP minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kız daha sonra Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yapılan müdahale ile hayata döndürüldü ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tekrar fenalaşan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Staj yapmak için Hatay'dan Serik ilçesinde 5 yıldızlı otelde çalıştığı öğrenilen genç kızın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. VIP minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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