Genç sevgilisiyle nişanlandığını bu pozla duyurdu

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears , 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Sam Asghari ile nişanlandıklarını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Son dönemde babasıyla yaşadığı vasilik mücadelesiyle gündemden düşmeyen ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears'tan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

39 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi 27 yaşındaki Sam Asghari ile nişanlandıklarını duyurdu. Paylaştığı videoya 'İnanamıyorum' notunu düşen Spears, farklı açılardan yüzüğünü gösterdi. Spears ve Asghari, 2016 yılında ünlü şarkıcının klip çekimlerinde tanıştı.

Çift 2017 yılının başlarında birlikte olduklarını açıklamıştı. Britney Spears'ın Kevin Federline ile olan evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.