Genç şarkıcıya büyük destek
Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Hadi Git" isimli single'ı ile müzikseverlerle buluşan genç şarkıcı Emrah Özdoğan'a, pop müziğin eşsiz yorumcularından Demet Sağıroğlu vokal yaparak destek oldu. İşte detaylar…
Emrah Özdoğan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan ilk single'ında yanında olup, vokal yaparak destek olan Demet Sağıroğlu'na; "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana ömür boyu unutamayacağım bir armağan verdi" sözleriyle teşekkür etti.
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