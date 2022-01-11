Genç şarkıcıya büyük destek

Emrah Özdoğan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan ilk single'ında yanında olup, vokal yaparak destek olan Demet Sağıroğlu'na; "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana ömür boyu unutamayacağım bir armağan verdi" sözleriyle teşekkür etti.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet