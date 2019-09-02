Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından siyah mini şortlu fotoğraflarını paylaştı

02.09.2019 15:21

Geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak eğitim hayatına yurt dışında devam etmeye karar verdiğini söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam diyor. Şarkıcı son olarak siyah mini şortuyla verdiği pozları paylaştı.

"10 KİŞİDEN 9'U BENİ ÖNERMİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak mini siyah şortuyla verdiği pozları paylaştı. Tilki, paylaşımına yazdığı "10 kişiden dokuzu beni önermiyor. Çünkü sadece 10 kişiden biri hızıma yetişip beni yakalayabiliyor." notuyla da herkesi şaşırttı.

AMERİKA'DA OKUYACAK

Geçtiğimiz akşam bir arkadaşıyla Kuruçeşme'de görüntülenen Aleyna Tilki, eğitim hayatı hakkında "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım." dedi.

İşte Aleyna Tilki'nin dikkat çeken pozları...