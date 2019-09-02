Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından siyah mini şortlu fotoğraflarını paylaştı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından siyah mini şortlu fotoğraflarını paylaştı

Verdiği cesur pozlarla her daim adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından "10 kişiden 9'u beni önermiyor" diyerek mini şortlu fotoğraflarını paylaştı.

02.09.2019 15:21
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından siyah mini şortlu fotoğraflarını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak eğitim hayatına yurt dışında devam etmeye karar verdiğini söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam diyor. Şarkıcı son olarak siyah mini şortuyla verdiği pozları paylaştı.

"10 KİŞİDEN 9'U BENİ ÖNERMİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak mini siyah şortuyla verdiği pozları paylaştı. Tilki, paylaşımına yazdığı "10 kişiden dokuzu beni önermiyor. Çünkü sadece 10 kişiden biri hızıma yetişip beni yakalayabiliyor." notuyla da herkesi şaşırttı.

AMERİKA'DA OKUYACAK

Geçtiğimiz akşam bir arkadaşıyla Kuruçeşme'de görüntülenen Aleyna Tilki, eğitim hayatı hakkında "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım." dedi.

İşte Aleyna Tilki'nin dikkat çeken pozları...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından siyah mini şortlu fotoğraflarını paylaştı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (58)

  • ATILLA TÜRK:
    YA TILKIMISIN NESIN ARTIK SENIN HABERLERIN INSALARI IGRENDIRMEYE BASLADI SAHI SEN TÜRKIYEYI TERK EDECEKTIN BIR AN ÖNCE GITTE BIZDE KURTULALIM SENDE KURTUL KESTANE CIKMIS KABUGUNU BEGENMEMEIS NEO TÜRKIYEYI TERK EDECEMIS EDECEKSEN ET DILLENDIRMENE GEREK YOK KIMSE SANA YALVARMAYACAK NE OLUR KALDIYE ARTIK BIKTIK SIZLERIN BU ACAYIP POZLARINIZDAN NAZLARINIZDAN KAPRISLERINIZDEN GÖRGÜSÜKLUKLERINIDEN SAY SAY BITMEZ BUNA BIR TEK SEN DAHIL DEGILSIN ONLARI MILLET BILIYOR DÜSÜN ARTIK YAKAMIZDAN
    Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
  • BY_CARİZMA:
    Ne tilkiymiş arkadaş gına geldi hergün adını duymaktan egoları kendinden büyük 2 şarkı söyledi diye ilah yaptınız töbe ya banane onun hayatındaki yaptığı pisliklerden
    Cevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
  • ASLI:
    ÇOK YAZIK KIZIN DEĞERİNİ BİLEMEDİK BU ÜLKEDE EN FAZLA 3 YIL VERİYORUM DÜNYA ÇAPIMDA BİR MEGA STAR OLACAK BOL ŞANSLAR GÜZEL KIZ YOLUN AÇIK OLSUN.
    Cevap Yaz 10 125 Yayından Kaldır
  • ATILLA TÜRK:
    YOKSA AKENDI HAYALINMI YAZDIN BURAYA BAK YORUMLARI GÖR DÜNMÜ YATARKEN ÜSÜTÜNÜ ÖRT ACIK YATMA
    3 1 Yayından Kaldır
  • AVNİYEMİİİİİİİİİİİ:
    AVNİ sen hiç hoşafla kiremit tatlısı yedin mi TAKOZ kafa
    8 2 Yayından Kaldır
  • ,,,,,,,,,,,,,:
    ASLI BİR SUS SÜMÜKLÜ, , , , , , , , MAN KAFA, , , , , , , , , , , , , ZATEN ETRAF GERGİN. . . …. , , , , ,
    15 Yayından Kaldır
Tüm 58 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.